«Один сезон не показатель». Сёмин — о победе Шестёркина в голосовании на «Везина Трофи»

Двукратный чемпион мира, экс-форвард клубов НХЛ Александр Сёмин поделился мнением о российском голкипере «Нью-Йорк Рейнджерс», ставшем обладателем «Везина Трофи» по итогам сезона-2021/2022.
«Я считаю, что мы всегда славились хорошими вратарями, даже в той же НХЛ – были Набоков, Брызгалов, Хабибулин. Мы же не должны были в какой-то момент остановиться. Они также будут вырастать, также ребята будут уезжать и будут играть. Если бы были 20 наших вратарей в НХЛ, то можно было бы говорить, что у нас всё супер и мы работаем лучше всех.
Василевский – да, это уже легенда. Шестёркин – только подающий на это заявку. Посмотрим, как он в следующем году сыграет. Один сезон – это не показатель, я через это прошёл. Бывает, ты сезон играешь, а сезон не играешь. А почему – сам не можешь этого понять. Всякое бывает, хоккей – командная игра, а не единоличная», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полное интервью читайте на «Чемпионате»:
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