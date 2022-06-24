«Адмирал» приобрёл у «Спартака» права на голкипера Хомченко, выступавшего в Швеции
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Пресс-служба владивостокского «Адмирала» сообщила о приобретении прав на голкипера «Спартака» Павла Хомченко. Взамен красно-белые получат денежную компенсацию.
27-летний голкипер — воспитанник хоккейной школы «Кристалл» (Саратов). В прошлом сезоне Хомченко выступал в чемпионате Швеции за клуб «АИК». На его счету 43 проведённые встречи, в которых он отразил 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,29.
Хомченко провёл два сезона в составе «Спартака» (2019-2021), за которые успел принять участие в 14 матчах. Процент отражённых бросков — 89,8%, коэффициент надёжности — 2,97.
Напомним, «Адмирал» по итогам прошлого регулярного сезона занял 11-е место в таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.
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