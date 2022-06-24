The Athletic: у Малкина нет пожизненного права играть за «Питтсбург», в отличие от Кросби

Авторитетное издание The Athletic рассказало об отношениях между «Питтсбург Пингвинз» и российским нападающим Евгением Малкиным.

«У Малкина нет пожизненного права играть за «Пингвинз». Только Лемье и Кросби получили такое право. И это не 2001 год, когда Ягра обменяли, потому что, будем честны, «Пингвинз» больше не могли его себе позволить. Сейчас же Fenway Group (компания, владеющая «Питтсбургом». — Прим. «Чемпионата») приобрела «пингвинов» почти за $ 1 млрд, и ситуация с потолком зарплат в клубе хоть и неидеальна, но уж точно неплоха. Они могут позволить себе Малкина.



Но действительно ли Хекстолл (Рон Хекстолл — генеральный менеджер «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата») хочет сохранить его? Или его слова на пресс-конференции были пустой болтовнёй?



Это правильный вопрос. В эти дни по Малкину есть много правильных вопросов, на которые нет чётких ответов. Он суперзвезда, которая начинает угасать, но всё ещё имеет огромный талант и является клубным наследием. Отпустите его — и вы потеряете потенциал счастливого сказочного конца о великом «пингвине» на все времена. Вы также потеряете того, кто может быть очень продуктивным», — говорится в сообщении.