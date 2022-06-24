Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кочетков пнул игрока «Спрингфилда» и напал на него во время матча финала АХЛ. Видео

Кочетков пнул игрока «Спрингфилда» и напал на него во время матча финала АХЛ. Видео
Комментарии

Российский голкипер «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков жёстко обошёлся с нападающим «Спрингфилд Тандербёрдс» Уиллом Биттеном во втором матче финальной серии плей-офф Американской хоккейной лиги.

В конце встречи форвард «Спрингфилда» заехал во вратарскую, что не понравилось вратарю «Чикаго». Защитник «Вулвз» толкнул Биттена на Кочеткова, нападающий упал. После этого россиянин поднялся и сначала с размаху пнул обидчика, а затем приобнял сзади и начал что-то агрессивно выговаривать. Хоккеисты отъехали от ворот, и Кочетков положил обе руки на голову Биттена. В дело пришлось вмешаться судьям, которые разняли хоккеистов.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Канал НХЛ». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс» и Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что этот матч остался за «Чикаго». В третьей встрече серии также сильнее оказались «Вулвз» — 4:0. Кочетков оформил шат-аут, став первой звездой матча с 36 сейвами.

Дерзкий Кочетков пнул канадца, в Костине разочаровались. Как дела у русских в финале АХЛ Дерзкий Кочетков пнул канадца, в Костине разочаровались. Как дела у русских в финале АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022