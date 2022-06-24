Кочетков пнул игрока «Спрингфилда» и напал на него во время матча финала АХЛ. Видео

Российский голкипер «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков жёстко обошёлся с нападающим «Спрингфилд Тандербёрдс» Уиллом Биттеном во втором матче финальной серии плей-офф Американской хоккейной лиги.

В конце встречи форвард «Спрингфилда» заехал во вратарскую, что не понравилось вратарю «Чикаго». Защитник «Вулвз» толкнул Биттена на Кочеткова, нападающий упал. После этого россиянин поднялся и сначала с размаху пнул обидчика, а затем приобнял сзади и начал что-то агрессивно выговаривать. Хоккеисты отъехали от ворот, и Кочетков положил обе руки на голову Биттена. В дело пришлось вмешаться судьям, которые разняли хоккеистов.

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Отметим, что этот матч остался за «Чикаго». В третьей встрече серии также сильнее оказались «Вулвз» — 4:0. Кочетков оформил шат-аут, став первой звездой матча с 36 сейвами.