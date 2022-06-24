Журналист: «Рейнджерс» изо всех сил стараются найти покупателя для рассерженного Георгиева

Американский журналист Артур Стэйпл считает российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева главным кандидатом на обмен из клуба в ближайшее межсезонье.



«Друри (Крис Друри, генеральный менеджер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») изо всех сил старается найти покупателя для рассерженного Георгиева, прежде чем «Рейнджерс» будут вынуждены отпустить его по мере приближения 11 июля — даты, когда необходимо предоставить квалификационные предложения. «Рейнджерс» хотели обменять Георгиева на драфт-пик в первом раунде; сейчас, вероятно, в лучшем случае это будет выбор в середине драфта», — приводит слова Стэйпла The Athletic.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний Георгиев сыграл 33 матча в регулярном чемпионате, победив в 15 из них при коэффициенте надёжности 2.92 и 89,8% отражённых бросков.