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The Athletic назвал команды, в которые может перейти Марк-Андре Флёри

The Athletic назвал команды, в которые может перейти Марк-Андре Флёри
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Журналист The Athletic Джош Йохе рассказал о ситуации с голкипером Марком-Андре Флёри. У канадского вратаря, перешедшего в ходе сезона-2021/2022 из «Чикаго Блэкхоукс» в «Миннесоту Уайлд», подходит к концу контракт.

«Это одна из самых захватывающих историй межсезонья. Я думаю, что он был бы готов завершить свою карьеру в «Питтсбурге», но не знаю, как к этому относится руководство «Пингвинз». Прошлым летом Хекстолл не особо интересовался им.

Логичным местом для Флёри является «Эдмонтон». Разговор о талантливой команде, которой нужен вратарь. Но у меня давно сложилось впечатление, что он не будет в восторге.

Он всё ещё может играть, хотя не думаю, что он выступал на своём же уровне в прошлом сезоне (хотя игра за ужасно играющий «Чикаго», безусловно, имела к этому какое-то отношение). Это будет интересно», — приводит слова Йохе The Athletic.

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