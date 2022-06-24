Глава ФХЧ: от недопуска России пострадал уровень чемпионата мира. Хоккеисты не виноваты

Президент федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик высказался об отстранении российских спортсменов от соревнований из-за событий на Украине. Кроме того, глава ФХЧ поделился мнением о пропуске сборной России чемпионата мира по хоккею — 2022, прошедшем в Финляндии.
«Да, в моральном плане недопуск России до чемпионата мира – это правильное решение. С другой же стороны, от этого пострадал уровень турнира. Да и хоккеисты не виноваты», — приводит слова Гадамчика Sport.cz.
Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от международных соревнований, включая хоккейные чемпионаты мира 2022 и 2023 годов. Турнир 2023 года должен был пройти в Санкт-Петербурге (Россия), но его перенесли в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия). Кроме того, у России отобрали право проведения молодёжного чемпионата мира — 2023, который должны были принять Новосибирск и Омск. МЧМ-2023 перенесён в Канаду.
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