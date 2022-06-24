Глава ФХЧ: Гашек назвал Овечкина тряпкой. Легко говорить, когда ты в другой стране

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик поделился мнением о политической позиции российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Доминик Гашек хотел, чтобы чешский парламент принял закон, запрещающий нашим людям работать в России? Он уже назвал Овечкина тряпкой… Когда ты не в этой стране, у тебя не осталась там семья, тебе легко что-то говорить», — приводит слова Гадамчика Sport.cz.
Напомним, в завершившемся для Овечкина плей-офф Национальной хоккейной лиги капитан «Вашингтона» забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, суммарно набрав шесть очков в шести матчах при коэффициенте полезности «-2». «Вашингтон» покинул розыгрыш Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв серию «Флориде Пантерз» — 2-4. В регулярном чемпионате НХЛ 36-летний Овечкин записал на свой счёт 90 (50+40) результативных баллов.
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