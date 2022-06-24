Гретцки проголосовал за Овечкина в выборах сборной сезона НХЛ
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Ассоциация хоккейных журналистов (PHWA), члены которой выбирают обладателей индивидуальных призов НХЛ и символические сборные сезона, обнародовала результаты голосования в этом сезоне. Одним из членов ассоциации является Уэйн Гретцки, в этом сезоне ставший аналитиком канала TNT.
Журналисты были обязаны выбрать трёх номинантов на каждую из позиций в символическую сборную сезона. При выборе левого крайнего форварда Гретцки включил в свою тройку Джонатана Юбердо («Флорида Пантерз»), Джонни Годро («Калгари Флэймз») и Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»).
Овечкин занял четвёртое место в голосовании, в своих бюллетенях его упомянул 21 журналист из 192. В первую символическую сборную сезона вошёл Юбердо, во вторую — Годро.
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