Гретцки проголосовал за Овечкина в выборах сборной сезона НХЛ

Ассоциация хоккейных журналистов (PHWA), члены которой выбирают обладателей индивидуальных призов НХЛ и символические сборные сезона, обнародовала результаты голосования в этом сезоне. Одним из членов ассоциации является Уэйн Гретцки, в этом сезоне ставший аналитиком канала TNT.



Журналисты были обязаны выбрать трёх номинантов на каждую из позиций в символическую сборную сезона. При выборе левого крайнего форварда Гретцки включил в свою тройку Джонатана Юбердо («Флорида Пантерз»), Джонни Годро («Калгари Флэймз») и Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»).



Овечкин занял четвёртое место в голосовании, в своих бюллетенях его упомянул 21 журналист из 192. В первую символическую сборную сезона вошёл Юбердо, во вторую — Годро.

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