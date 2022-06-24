Аналитик NHL Network рассказал, при каких условиях Василевский станет MVP Кубка Стэнли

Аналитик NHL Network Майкл Рапп, ранее игравший в НХЛ, ответил на вопрос, кого признают MVP Кубка Стэнли текущего сезона.



«Если «Тампе» удастся переломить ход серии и выиграть Кубок Стэнли, то Василевский должен получить «Конн Смайт Трофи». Тем не менее, чтобы добиться этого, он должен показать исключительную игру. «Колорадо» явно и в дальнейшем будет больше атаковать, больше бросать, но «молнии» всё равно могут выигрывать матчи», — сказал Рапп в шоу Джейсона Грегора.



Напомним, счёт в финальной серии — 3-1 в пользу «Эвеланш». «Тампа» проиграла в стартовом матче «Колорадо» — 3:4 ОТ, после была всухую разгромлена «лавинами» — 0:7. В третьей встрече «Лайтнинг» крупно обыграли «Колорадо» дома — 6:2. Тем не менее четвёртый матч вновь остался за «Эвеланш» — 3:2 ОТ.

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