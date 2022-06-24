Третий снайпер регулярного чемпионата НХЛ перенёс операцию после плей-офф

Сегодня, 24 июня, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер перенёс успешную операцию, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
В ходе операции форварду удалили небольшой фрагмент кости из запястья. Ожидаемый срок восстановления составляет от двух до четырёх недель. Операцию провели в больнице специальной хирургии в Нью-Йорке.
Напомним, Крайдер стал третьим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Нападающий «Рейнджерс» забросил 52 шайбы в 81 матче, опередив российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (50). Американский форвард уступил лишь немецкому нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Леону Драйзайтлю, забившему 55 голов в 80 встречах, и своему соотечественнику из «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу, забросившему 60 шайб в 73 матчах.
- 24 июня 2022
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