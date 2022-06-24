Инсайдер TSN рассказал, сколько Михеев хочет получать по новому контракту с «Торонто»

Журналист и инсайдер TSN Крис Джонстон поделился информацией о ходе переговоров «Торонто Мэйпл Лифс» с голкипером Джеком Кэмпбеллом и нападающим Ильёй Михеевым, которые могут стать неограниченно свободными агентами 13 июля.



«Что быстро становится понятно, так это то, что «кленовые листья», кажется, ещё не сделали им предложения. Их диалог не прекращается. У клуба были встречи с представителями этих ребят, но в ходе обсуждений не было никакого обмена суммами. Между ними не было никаких реальных переговоров.



Михеев надеется получить от $ 4 млн до $ 5 млн по новому контракту. Кэмпбелл же способен затребовать ещё больше. Это будет зависеть от того, что будет на рынке вратарей 13 июля», — приводит слова Джонстона TSN.

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