Барри Тротц принял решение отказать «Виннипегу»

Барри Тротц принял решение не возвращаться к тренерской деятельности сразу, сообщает журналист Даррен Дрегер в «Твиттере».

По словам его источников, специалист хочет уделить время и внимание своей семье, поэтому уведомил «Виннипег Джетс» о своём решении.

«Тротц признал, насколько трудным было решение отказаться от должности главного тренера в «Виннипеге», — говорится в сообщении.

Ранее слухи активно связывали специалиста с «Джетс». Кроме того, пивоваренная компания из Виннипега под названием Little Brown Jug пообещала 59-летнему Тротцу пожизненное бесплатное пиво, если он примет предложение «Виннипега».



Минувший сезон главный тренер провёл в «Нью-Йорк Айлендерс». Тротц возглавлял «островитян» с 2018 года, придя в клуб после того, как выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». Под руководством специалиста «Айлендерс» трижды подряд выходили в плей-офф, однако в минувшем сезоне не смогли сделать этого, финишировав лишь пятыми в Столичном дивизионе и девятыми — в Восточной конференции.