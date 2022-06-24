Журналист The Athletic: кажется, Кучерова никогда не ценили должным образом

Журналист The Athletic Кори Масисак на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российском нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове. Американский обозреватель сравнил его с лидером баскетбольного клуба из НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стеффеном Карри.
«Не то чтобы я сравниваю, но Куч немного напоминает мне Стеффена Карри. Не то чтобы они из разряда „изменили спорт“, но важно правильно понимать их место в текущей истории лиги. Как и Стеф, кажется, Кучерова никогда не ценили должным образом», — говорится в сообщении.
Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров. Российский форвард забросил семь шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 26 очков в 21 матче плей-офф.
- 24 июня 2022
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