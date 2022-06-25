Рутта с передачи Сергачёва открыл счёт в пятом матче «Колорадо» — «Тампа»

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Тампы». Единственный на данный момент гол забил Ян Рутта. Результативными передачами отличились Кори Перри и российский защитник Михаил Сергачёв.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо».
В предыдущем раунде турнира «Колорадо» отпраздновал победу над «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, выбила из турнира «Нью-Йорк Рейнджерс».
Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на пятой строчке турнирного зачёта Восточной конференции, записав на свой счет 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.
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