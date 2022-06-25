Клим Костин прервал двухчасовую сухую серию Петра Кочеткова в финале АХЛ

Сухая серия российского голкипера «Чикаго Вулвз» Петра Кочеткова в финале Американской хоккейной лиги прервалась на отметке 120 минут и 30 секунд в четвёртом матче серии против «Спрингфилд Тандербёрдс» (фарм-клуб «Сент-Луис Блюз»).

К этому моменту «Чикаго Вулвз» вели 3:0 – отличились Джек Друри, Рихард Паник и Эндрю Потуральски. Реализовав большинство в конце второго периода, шайбу в ворота Кочеткова забросил его соотечественник, российский нападающий «Тандербёрдс» Клим Костин. Он сократил разрыв в счёте – 3:1.

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Добавим, что «Чикаго» (фарм-клуб «Каролины Харрикейнз») перед этой игрой вели в серии 2-1. В первой встрече сильнее оказались хоккеисты «Спрингфилд Тандербёрдс» (5:4 ОТ), но в следующих двух «Вулвз» уверенно побеждали – 6:2 и 4:0.