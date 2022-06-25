Ничушкин забил Василевскому и сравнял счёт в матче с «Тампой»

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» встречается «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче равный — 1:1. В составе «Колорадо» отличился российский нападающий Валерий Ничушкин. Отметим, ворота «Тампы» защищает российский голкипер Андрей Василевский. Для Ничушкина этот гол стал девятым в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Также на его счету пять результативных передач.

Ранее в составе «Тампы» отличился защитник Ян Рутта с передачи российского защитника Михаила Сергачёва.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» отпраздновал победу над «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, выбила из турнира «Нью-Йорк Рейнджерс».