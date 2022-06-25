Никита Кучеров вывел «Тампу» вперёд в пятом матче с «Колорадо»

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» встречается «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче -2:1 в пользу «Тампы». Второй гол в составе гостей забил российский нападающий Никита Кучеров. Для россиянина этот гол стал восьмым в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ.

Ранее в составе «Колорадо» отличился российский нападающий Валерий Ничушкин, забив свой девятый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Также на его счету пять результативных передач.

Первый гол в составе «Тампы» забил защитник Ян Рутта. Результативной передачей отметился российский защитник Михаила Сергачёв.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо».