Кейл Макар вышел на второе место в истории «Колорадо» по очкам в одном плей-офф

В эти минуты на «Болл-Арене» в Денвере проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли – 2022 между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Тампы». «Колорадо» пропустил первым, но затем восстановил паритет – отличился российский нападающий Валерий Ничушкин, а ассист в актив записал Кейл Макар.



Таким образом, у Макара уже 28 очков в ходе одного плей-офф (7+21). По данному показателю Кейл вышел на второе место в истории «Колорадо», опередив шведского форварда Петера Форсберга (27 очков в 2002 году). Рекорд же принадлежит нынешнему генеральному менеджеру «Эвеланш» Джо Сакику (34 в 1996-м).



Отметим, что «Колорадо Эвеланш» в случае победы может уже сегодня выиграть Кубок Стэнли. Подопечные Джареда Беднара одержали две победы в стартовых матчах – 4:3 и 7:0. Затем «Тампа» выиграла со счётом 6:2 и обострила интригу, однако в четвёртой встрече «Эвеланш» в овертайме забили решающую шайбу (3:2) и увеличили отрыв в серии (3-1).

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