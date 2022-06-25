Кучеров вышел на чистое первое место по голам в большинстве за «Тампу» в Кубке Стэнли

29-летний российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился впечатляющим статистическим достижением в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (к 3-му периоду в матче ничья – 2:2, в серии ведут хозяева – 3-1).

Благодаря голу во втором периоде Кучеров стал единоличным лидером по заброшенным шайбам в большинстве в истории «Тампы» в Кубке Стэнли. С 18 голами ему удалось обойти Стивена Стэмкоса (17), с которым он разделял первое место.

Всего в текущем плей-офф на счету Кучерова 27 (8+19) результативных действий при показателе полезности «+5» и 14 минутах штрафного времени. За карьеру в НХЛ он набрал 617 (247+370) очков в 563 встречах.

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