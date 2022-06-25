«Колорадо» остался в меньшинстве в последние минуты из-за нарушения численного состава
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Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» лишили себя шансов на спасение в конце пятой встречи финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, 3-2 в серии). За 2 минуты 43 секунды до конца встречи подопечные Джареда Беднара остались в меньшинстве из-за нарушения численного состава.
Примечательно, что по окончании прошлой встречи, которая завершилась победой «Колорадо» в овертайме (3:2 ОТ) разгорелся скандал из-за гола Назема Кадри, принесшего «лавинам» победу. В моменте с заброшенной шайбой на льду находилось шесть игроков «Эвеланш», однако судьи упустили этот эпизод.
Следующий матч пройдёт на домашнем льду «Тампы» — «Амали Арена» в ночь на понедельник, 27 июня. Начало – 3:00 мск.
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