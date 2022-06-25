Василевский вошёл в тройку лучших по итогам встречи «Тампы» с «Колорадо» в финале КС
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Стали известны лучшие игроки пятой встречи финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», проходившей на домашнем льду «лавин» и завершившейся победой гостей – 2:3 (в серии ведут хозяева – 3-2).
Лучшим игроком этого матча признан чешский нападающий «Тампы» Ондржей Палат, отметившийся победным голом. Вторая звезда – защитник «Эвеланш» Кейл Макар, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача. Замкнул тройку лучших 27-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 35 бросков из 37.
В текущем плей-офф Василевский провёл 22 матча, в которых в среднем отражал 92,0 % бросков, пропуская 2,57 шайбы за игру.
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