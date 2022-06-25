Победу «Тампе» в пятом матче финала принёс рекордсмен клуба по победным голам в плей-офф

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой гостей со счётом 3-2, что позволило им сократить отставание в серии, счёт в которой стал 3 – 2 в пользу «Колорадо».

Победный гол «Тампы» в сегодняшней игре забил чешский нападающий Ондржей Палат. Он записал на свой счёт 12-й победный гол за карьеру в плей-офф, являясь рекордсменом «Тампы» по этому показателю.

ВИДЕО победного гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, за «Тампу» в сегодняшнем матче также забивали Ян Рутта и Никита Кучеров. Его соотечественник Михаил Сергачёв записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Колорадо» забитыми голами отметились Кейл Макар, а также российский форвард Валерий Ничушкин.