«Тампа» — вторая команда в НХЛ, выигравшая 4 матча кряду в 1 гол, находясь на грани вылета

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» благодаря победе в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли над «Колорадо Эвеланш» (3:2) отметились статистическим достижением.
Как отмечает пресс-служба лиги на официальном сайте, «Лайтнинг» стали второй командой в истории НХЛ, которая выиграла по крайней мере четыре матча подряд, находясь на грани вылета, и все с разницей в один гол. «Чикаго Блэкхоукс» повторили аналогичное достижение с 2013 по 2014 год (также 4 матча кряду).
Напомним, в первом раунде «Тампа» уступала в серии 2-3 «Торонто Мэйпл Лифс», а затем дважды одержала победу (4:3 ОТ и 2:1) и вышла в следующий круг турнира. В прошлом сезоне в финале Восточной конференции «молнии» обыграли в седьмом матче «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0). Эта победа над «Колорадо» стала четвёртой кряду на грани вылета.
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