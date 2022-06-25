Гол Костина в ворота Кочеткова не помог «Спрингфилду» в финале АХЛ. У Петра – 39 сейвов

Этой ночью в Спрингфилде (США) на стадионе «МассМьютуал-центр» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф АХЛ, в котором «Спрингфилд Тандербёрдс» принимал «Чикаго Вулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, благодаря чему они стали в шаге от победы в турнире – 3-1 в серии.

Ворота фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» -, «Чикаго Вулвз», защищал российский голкипер Пётр Кочетков, отразивший 39 бросков из 41. У него была длительная сухая серия из 120 минут, которую прервал его соотечественник – российский форвард «Спрингфилда» Клим Костин.

При этом, Кочетков признан второй звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Василий Пономарёв не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «-1».