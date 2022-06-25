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Никита Кучеров повторил достижение легенды «Чикаго» Дени Савара

Никита Кучеров повторил достижение легенды «Чикаго» Дени Савара
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 2-3). Форвард «молний» сделал это при игре в численном большинстве.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал своё 64-е (18+46) очко в большинстве в карьере в плей-офф. Таким образом, российский нападающий повторил достижения легенды «Чикаго Блэкхоукс» Дени Савара и Бобби Смита, запомнившегося по выступлениям за «Миннесоту Норт Старз» и «Монреаль Канадиенс». На счету этих хоккеистов также по 64 результативных балла в большинстве. Теперь спортсмены делят 21-23 строчки в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ при игре в численном большинстве.

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