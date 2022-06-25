«И как ты демонстрируешь своё искусство выигрывать?» Тренер «Тампы» высказался о победе

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о победе в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 2-3).

«Ты отстаёшь в серии, Кубок уже в здании, у тебя прекрасные условия в отличие от домашней команды. И как ты демонстрируешь своё искусство выигрывать? Ты делаешь всё то же самое, что и они. Ты выходишь вперёд, защищаешься, хорошо играешь в меньшинстве, забиваешь в большинстве, а затем, когда вам нужен важный гол в конце, ты его забиваешь", — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и потерпел поражение со счётом 3:2.