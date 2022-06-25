«И как ты демонстрируешь своё искусство выигрывать?» Тренер «Тампы» высказался о победе
Поделиться
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о победе в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 2-3).
«Ты отстаёшь в серии, Кубок уже в здании, у тебя прекрасные условия в отличие от домашней команды. И как ты демонстрируешь своё искусство выигрывать? Ты делаешь всё то же самое, что и они. Ты выходишь вперёд, защищаешься, хорошо играешь в меньшинстве, забиваешь в большинстве, а затем, когда вам нужен важный гол в конце, ты его забиваешь", — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и потерпел поражение со счётом 3:2.
Новость по темеНикита Кучеров повторил достижение легенды «Чикаго» Дени Савара
Комментарии
- 25 июня 2022
-
09:00
-
08:40
-
08:07
-
08:07
-
07:42
-
07:24
-
07:22
-
07:11
-
07:03
-
06:29
-
06:19
-
06:10
-
06:00
-
05:46
-
05:41
-
05:28
-
05:22
-
05:00
-
04:54
-
04:39
-
04:33
-
04:14
-
03:57
-
03:28
- 24 июня 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:16
-
22:51
-
22:35
-
22:10
-
21:58
-
21:27
-
21:10
-
20:56
-
20:20
Партнерский контент