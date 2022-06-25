Капитан «Тампы» — о голе Кучерова: Куч не ошибается

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о голе российского одноклубника Никиты Кучерова в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:2). Форвард забросил шайбу при игре в большинстве «четыре на три».

«Я просто знал, что если я, возможно, сделаю ложный замах, они дадут простор, чтобы отдать передачу. Очевидно, я отпасовал Кучу, а он не ошибается. Но это был важный момент в игре. Ты получаешь большинство «четыре на три», хочешь извлечь выгоду, и это помогает получить некоторую уверенность», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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