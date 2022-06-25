Защитник «Колорадо» Кейл Макар превзошёл достижение Евгения Малкина

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар смог превзойти достижение российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

23-летний канадский игрок обороны отдал голевую передачу в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг», она стала для Макара 45-й в розыгрышах Кубка Стэнли. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», канадец обошёл Малкина по количеству результативных передач для игроков, не достигших 24 лет. На счету российского нападающего 44 ассиста.

Таким образом, Макар вышел на единоличное пятое место по этому показателю. Он уступает лишь Полу Коффи (50), Сидни Кросби (52), Крэйгу Дженни (56) и Уэйну Гретцки (70).

Напомним, Макар набрал 2 (1+1) очка в пятом матче финала.