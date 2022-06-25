Первый тренер Кучерова: сейчас «Тампа» может перевернуть ход всей серии с «Колорадо»

Геннадий Курдин, первый тренер российского нападающего Никиты Кучерова, прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».



«Я как предполагал, что «Тампа» выиграет, — так и получилось. Возвращаться с 1-3 тяжелее, чем с 0-2. Сейчас «Тампа» может перевернуть ход всей серии. Счёт 2-3, домашняя встреча. Сейчас «Колорадо» может дрогнуть. Всё должно сложиться. «Тампа» выиграла, серия продолжается, подняли интерес — болельщик должен быть доволен. Если счёт станет 3-3, то в седьмом матче будет ураган. Хорошо, что там наши ребята играют не последнюю роль. Это хорошо для популяризации хоккея», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.