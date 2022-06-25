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«Амур» заключил контракт с обменянным из «Металлурга» Игорем Руденковым

«Амур» заключил контракт с обменянным из «Металлурга» Игорем Руденковым
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Хабаровский «Амур» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с нападающим Игорем Руденковым.

«Не откладывая в долгий ящик, после обмена подписали двухлетний односторонний контракт с Игорем Руденковым.

Вот теперь окончательно добро пожаловать!» — говорится в сообщении.

Напомним, 23 июня «Амур» объявил об обмене с «Металлургом», в результате нападающий Игорь Руденков стал игроком хабаровчан.

Завершившийся сезон хоккеист начал в составе ХК «Сочи». Руденков сыграл 15 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. В октябре 2021 года нападающего обменяли в «Металлург». В магнитогорском клубе он отыграл девять матчей регулярного чемпионата, в которых отдал одну результативную передачу. В плей-офф Руденкова не выпускали на лёд.

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