«Амур» заключил контракт с обменянным из «Металлурга» Игорем Руденковым

Хабаровский «Амур» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с нападающим Игорем Руденковым.

«Не откладывая в долгий ящик, после обмена подписали двухлетний односторонний контракт с Игорем Руденковым.



Вот теперь окончательно добро пожаловать!» — говорится в сообщении.

Напомним, 23 июня «Амур» объявил об обмене с «Металлургом», в результате нападающий Игорь Руденков стал игроком хабаровчан.



Завершившийся сезон хоккеист начал в составе ХК «Сочи». Руденков сыграл 15 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. В октябре 2021 года нападающего обменяли в «Металлург». В магнитогорском клубе он отыграл девять матчей регулярного чемпионата, в которых отдал одну результативную передачу. В плей-офф Руденкова не выпускали на лёд.