«Амур» заключил контракт с обменянным из «Металлурга» Игорем Руденковым
Поделиться
Хабаровский «Амур» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с нападающим Игорем Руденковым.
«Не откладывая в долгий ящик, после обмена подписали двухлетний односторонний контракт с Игорем Руденковым.
Вот теперь окончательно добро пожаловать!» — говорится в сообщении.
Напомним, 23 июня «Амур» объявил об обмене с «Металлургом», в результате нападающий Игорь Руденков стал игроком хабаровчан.
Завершившийся сезон хоккеист начал в составе ХК «Сочи». Руденков сыграл 15 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. В октябре 2021 года нападающего обменяли в «Металлург». В магнитогорском клубе он отыграл девять матчей регулярного чемпионата, в которых отдал одну результативную передачу. В плей-офф Руденкова не выпускали на лёд.
Комментарии
- 25 июня 2022
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:43
-
10:34
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:07
-
08:07
-
07:42
-
07:24
-
07:22
-
07:11
-
07:03
-
06:29
-
06:19
-
06:10
-
06:00
-
05:46
-
05:41
-
05:28
-
05:22
-
05:00
-
04:54
-
04:39
-
04:33
-
04:14
-
03:57
-
03:28
- 24 июня 2022
-
23:50
-
23:30
Партнерский контент