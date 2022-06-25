«Ничушкин — наш зверь». Главный тренер «Колорадо» поделился мнением о Валерии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после поражения в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» поделился мнением об игре российского нападающего команды Валерия Ничушкина. Форвард набрал 2 (1+1) очка в этой встрече.

«Он был хорош на протяжении всего сезона, в течение всего плей-офф. Нет разницы. Он наш зверь», — приводит слова Беднара The Athletic.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Ничушкин принял участие в 19 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 15 очков. Кроме того, он повтори рекорд «Колорадо» по числу голов в рамках финальной серии плей-офф НХЛ. На его счету уже четыре шайбы. По столько же забили Джо Сакик и Алекс Тангуэй в 2001 году.