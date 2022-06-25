Шестёркин — о сезоне: только вошёл во вкус, как всё закончилось
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин подвёл итоги сезона в Национальной хоккейной лиге.
«Большая нагрузка в сезоне? Не устал. Наоборот, только вошёл во вкус, как всё закончилось. Силы есть, ведь когда в плей-офф серия заканчивалась победой, то это прибавляло эмоций. Когда начиналась новая, то сперва думалось, что наступает усталость, особенно, если проигрываешь. Но ты выходишь и играешь как робот, стараешься помочь команде», — сказал Шестёркин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Шестёркин сыграл 53 матча, в которых в среднем отражал 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2.07. Кроме того, он оформил шесть шат-аутов.
Полное интервью читайте на «Чемпионате».
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