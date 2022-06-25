Шестёркин — о тяжёлом старте плей-офф: во втором матче в Питтсбурге произошла нелепость

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вспомнил ход серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз».

«В целом две домашние встречи я сыграл хорошо. Первую мы проиграли, вторую — выиграли, потом поехали туда. Случились неудачные рикошеты и голы, весь стадион думал, что это из-за того шума и атмосферы, которую устроили болельщики. Во втором матче в Питтсбурге произошла аналогичная нелепость, мне всё это дало импульс, что надо победить, по достоинству ответить трибунам. При счёте 1-3 был серьёзный командный разговор, каждый высказался, плотно пообщались, нам это помогло.

Этот разговор очень сильно помог, мы вышли на следующую встречу совсем другой командой. Понимали, что отступать некуда, нужно забирать свою игру дома, потом ехать в Питтсбург, возвращаться обратно и заканчивать серию. Очень сильно помогли болельщики, при счёте 1-3 права на ошибку не было, мы показывали весь свой максимум», — сказал Шестёркин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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