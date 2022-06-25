Шестёркин: на рукопожатии спросил у Кучерова, зачем он меня ударил

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о моменте серии финала конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг», когда форвард «молний Никита Кучеров пытался вывести вратаря из себя. Нападающий засунул Шестёркину клюшку между ног.

«Конечно, помню этот момент. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы сбить мою концентрацию. Такие моменты происходят каждый матч, просто в этот раз он чётко попал на камеру. Я на рукопожатии спросил у Никиты, зачем он это сделал. Мы посмеялись, и я пожелал ему удачи в финале», — сказал Шестёркин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Отметим, что в итоге «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шести матчах и вышла в финал Кубка Стэнли.

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