Шестёркин: на рукопожатии спросил у Кучерова, зачем он меня ударил
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о моменте серии финала конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг», когда форвард «молний Никита Кучеров пытался вывести вратаря из себя. Нападающий засунул Шестёркину клюшку между ног.
«Конечно, помню этот момент. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы сбить мою концентрацию. Такие моменты происходят каждый матч, просто в этот раз он чётко попал на камеру. Я на рукопожатии спросил у Никиты, зачем он это сделал. Мы посмеялись, и я пожелал ему удачи в финале», — сказал Шестёркин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Отметим, что в итоге «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шести матчах и вышла в финал Кубка Стэнли.
Полное интервью читайте на «Чемпионате».
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- 25 июня 2022
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