Бывший игрок «Питтсбурга» раскритиковал президента Федерации хоккея Чехии за слова о КХЛ
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Бывший чешский нападающий «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз» Иржи Грдина, ныне работающий скаутом в «Даллас Старз» в НХЛ, резко высказался о словах президента Федерации хоккея Чехии Алоиза Гадамчика. Ранее глава ФХЧ в первом интервью после избрания на свой пост сообщил, что будет не против, если чешские хоккеисты будут выступать в КХЛ.
«Как Алоис мог это сделать… в первом же интервью… Вместо надежды первое разочарование для меня», — приводит слова Грдины Sport.cz.
Напомним, 18 июня Гадамчика избрали новым президентом Федерации хоккея Чехии. Его поддержали 31 из 62 делегатов. Вчера, 24 июня, вышло его интервью, в котором он высказал своё отношение к чешским хоккеистам, выступающим в России.
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