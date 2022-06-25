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Захаркин оценил победу «Тампы» над «Колорадо» в пятом матче финала Кубка Стэнли

Захаркин оценил победу «Тампы» над «Колорадо» в пятом матче финала Кубка Стэнли
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Бывший тренер сборной России и главный тренер немецкого «Крефельда» Игорь Захаркин поделился мыслями о победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Мне понравился матч, а что будет — я не знаю. Здесь всё может быть! Это 50 на 50. Мне нравятся содержание игры, настрой хоккеистов обеих команд. Очень интересный финал.

Наслаждаемся хоккеем, классный же матч! Посмотрите, столько движений, сколько эмоций у игроков, сколько страсти! Они борются на каждом сантиметре льда. За это мы и любим хоккей», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Тампа» обыграла «Колорадо» в матче, прошедшем в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена».

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