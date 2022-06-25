Захаркин: классная игра Василевского — ключ к успеху «Тампы» в серии с «Колорадо»
Поделиться
Бывший тренер сборной России и главный тренер немецкого «Крефельда» Игорь Захаркин рассказал, кого считает главным творцом победы «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятой встрече финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (3:2).
«Василевский — решающий фактор в игре «Тампы». Его решающие сейвы не позволяют по-настоящему реализовать своё преимущество. Именно классная игра Василевского является ключом к успеху «Тампы», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, во встрече, прошедшей в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена», победу одержала «Тампа». Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков хоккеистов «Колорадо».
Комментарии
- 25 июня 2022
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:43
-
10:34
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:07
-
08:07
-
07:42
-
07:24
-
07:22
-
07:11
-
07:03
Партнерский контент