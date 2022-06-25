Захаркин: классная игра Василевского — ключ к успеху «Тампы» в серии с «Колорадо»

Бывший тренер сборной России и главный тренер немецкого «Крефельда» Игорь Захаркин рассказал, кого считает главным творцом победы «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятой встрече финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

«Василевский — решающий фактор в игре «Тампы». Его решающие сейвы не позволяют по-настоящему реализовать своё преимущество. Именно классная игра Василевского является ключом к успеху «Тампы», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, во встрече, прошедшей в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена», победу одержала «Тампа». Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков хоккеистов «Колорадо».