Тренер «Колорадо» раскритиковал решение судей перед голом Кучерова в 5-м матче с «Тампой»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал удаление Кейла Макара за задержку клюшкой в середине второго периода пятой встречи финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Численное большинство реализовал Никита Кучеров.
«Мне не понравилось это удаление, просто потому, что у нас не было никаких намерений. Я даже не думаю, что он задерживал того парня. Мне показалось, что соперник просто споткнулся о клюшку. Это тяжело», — приводит слова Беднара The Athletic.
Отметим, что в предыдущем матче судьи не разглядели нарушения численного состава у «Колорадо», после чего «лавины» забросили победную шайбу в овертайме. Тогда главный тренер «Тампы» Джон Купер эмоционально высказался на пресс-конференции и покинул её спустя несколько минут после начала.
- 25 июня 2022
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