Фетисов высказался о победе «Тампы» в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги пятой встречи финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш», победу в которой одержали «молнии» со счётом 3:2.
«В финале Кубка Стэнли играют две сильнейшие команды. Ждём шестую встречу. Интрига в серии сохраняется, всё ещё впереди. «Тампа» хорошо играет дома. Сейчас психологическое давление будет на обе команды. Кто справится с нервами, у кого появится очередной герой — тот и выиграет. Предсказать ничего невозможно. Надо просто смотреть и радоваться самой игре и интриге, которая привлекает большое внимание болельщиков», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Колорадо».
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