Сергачёв обошёл Ковальчука и Фетисова в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отдал две результативные передачи в пятой встрече финальной серии плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2).
Российский игрок обороны набрал 30 (8+22) очков в 91 матче в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом, Сергачёв обошёл Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова (у обоих — по 28 баллов) в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ среди россиян. Защитник «Тампы» разделил 25-е место с Сергеем Березиным (13+17 в 52 матчах).
Отметим, что рекордсменом по этому показателю среди российских игроков является нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (180).
Кроме того, 24-летний Сергачёв обошёл Сергея Немчинова (20) и Дмитрия Орлова (21) в списке лучших ассистентов в Кубке Стэнли среди россиян. Защитник вышел на 22-е место.
- 25 июня 2022
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