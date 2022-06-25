Кучеров неудачно «хитовал» Макара, потеряв шлем и чуть не упав на лёд. Видео
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров применил неудачный силовой приём в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
В одном из моментов встречи форвард «молний» попытался запрессинговать защитника «лавин» Кейла Макара в его зоне. Игрок обороны «Колорадо» успел отдать передачу, после чего в него врезался Кучеров. Тем не менее Макар успел сложиться и встретить российского нападающего. В результате столкновения с Кучерова слетел шлем, а сам форвард «Тампы» прокрутился вокруг своей оси, после чего продолжил игру.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Канал НХЛ». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс» и Rogers Media Inc.
Отметим, что Макар в этом матче набрал 2 (0+2) очка, Кучеров забросил шайбу.
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