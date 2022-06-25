Главный тренер «Колорадо»: Василевский сделал несколько важных сейвов

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением об игре голкиперов в пятой встрече финальной серии плей-офф Кубка Стэнли. Кроме того, наставник «лавин» ответил на вопрос о ходе матча.

«Шансы забить? Я не думал о них. Мы подходили к воротам, снова была куча борьбы, несколько хороших моментов. Василевский сделал несколько важных сейвов — как и Кемпс (Дарси Кемпер, голкипер «Колорадо». — Прим. «Чемпионата»). Довольно равная игра на всём протяжении матча», — приводит слова Беднара The Athletic.

Напомним, Василевский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам в пятом матче серии. Кемпер совершил 26 сейвов, пропустив три шайбы. «Тампа» одержала победу со счётом 3:2 и сократила отставание в серии — 2-3.