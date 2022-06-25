Купер о 2-3 в серии с «Эвеланш»: у игроков «Тампы» не просто так пара чемпионских перстней

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мыслями о ситуации команды. «Молнии» уступают в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» со счётом 2-3.

«Если ты проиграешь, завтра не наступит. Но, когда ты идёшь по этому пути, нужна психологическая стойкость, чтобы не сломаться в тех условиях, в которых мы только что играли… Есть причина, по которой у наших парней есть пара чемпионских перстней на пальцах», — приводит слова Купера The Athletic.

Напомним, в пятой встрече, прошедшей в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена», «Лайтнинг» одержали победу с минимальным перевесом — 3:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Эвеланш». Следующий, шестой матч состоится на домашней площадке «Тампы» в ночь с 26 на 27 июня.