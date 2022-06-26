Василевский превзошёл результат Кена Драйдена 51-летней давности

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по воротам в пятой встрече финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, теперь на счету российского вратаря 665 сейвов в нынешнем плей-офф. Таким образом, Василевский превзошёл результат легенды «Монреаль Канадиенс» Кена Драйдена, который в сезоне-1970/1971 отразил 648 бросков в 20 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Кроме того, российский вратарь обошёл результаты Мартина Джонса (631 за «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2015/2016), Роберто Луонго (650 за «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2010/2011), Миикки Кипрусоффа (659 за «Калгари Флэймз» в сезоне-2003/2004) и Жана-Себастьяна Жигера (659 за «Анахайм Дакс» в сезоне-2002/2003).
Отметим, что Василевский смог покорить и собственное достижение прошлого сезона, когда в 23 матчах отразил 655 бросков. Его лучший результат — 686 сейвов в сезоне-2019/2020.
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