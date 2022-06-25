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«Сейчас Малкин в лучших отношениях с Овечкиным». The Athletic — о будущем клубе Евгения

«Сейчас Малкин в лучших отношениях с Овечкиным». The Athletic — о будущем клубе Евгения
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Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мыслями, куда может перейти российский нападающий Евгений Малкин, если не получится договориться о новом контракте с «Питтсбург Пингвинз».

«Каждый раз, когда появляются слухи об обмене Малкина, «Флорида» — первая команда, которую мы обсуждаем. В конце концов, у Малкина и его жены Анны есть дом в Южной Флориде. Это имеет определённый смысл. Но есть ли у «пантер» интерес к нему? Я сомневаюсь в этом. Они уже абсолютно перегружены форвардами. Это кажется натяжкой.

Технически переход в «Вашингтон» имел бы массу смысла. Кажется очевидным, что Никлас Бекстрём выбыл из строя на следующий сезон — и, возможно, это конец карьеры — после того как на прошлой неделе он перенёс серьёзную операцию на бедре. «Кэпиталз» может пригодиться центральный нападающий для топ-6. Похоже, сейчас Малкин в лучших отношениях с Алексом Овечкиным в карьере.

Тем не менее это тоже кажется далёкой перспективой. Следующий клуб Малкина — загадка. Из того, что я слышал, могу сказать: Малкин считает себя частью «Питтсбурга» до конца жизни и не рассматривает другие команды НХЛ», — приводит слова Йохе The Athletic.

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