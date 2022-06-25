Хлопотов подписал полноценный контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» принял решение заключить полноценное соглашение с нападающим Вадимом Хлопотовым, сообщает официальный телеграм-канал клуба. В мае клуб подписал пробный контракт с форвардом, однако теперь дальневосточники заключили с игроком односторонний контракт на один год.

Хлопотов – чемпион Высшей хоккейной лиги сезона-2021/2022 в составе тюменского «Рубина». 28-летний нападающий стал автором победной шайбы в заключительном матче финальной серии.

Ранее форвард уже выступал в КХЛ. Уроженец Нижнего Тагила провёл 141 матч в лиге за «Локомотив», «Атлант», ЦСКА, «Сибирь» и «Сочи». На его счету 18 (9+9) очков.

В минувшем сезоне Хлопотов набрал 35 (16+19) результативных баллов в 52 играх регулярного чемпионата ВХЛ, к которым добавил 7 (5+2) очков в 20 матчах Кубка Петрова.