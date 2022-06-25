Стэмкос: мы добились успеха, играя таким образом, и сейчас не собираемся меняться

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал результат пятого матча серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

«Вот как мы хотим играть, мы хотим сохранить это. Мы знаем, какой динамичный набор навыков у них есть. Если мы сможем оставаться дисциплинированными, держаться подальше от штрафного бокса, то мы постараемся устранить их сильные стороны, насколько сможем.

Мы не можешь делать это в каждой смене, потому что они очень хороши, но мы просто пытаемся сделать всё, что в наших силах. Именно так эта команда побеждала и была создана, чтобы играть такие напряжённые матчи, как этот. Мы добились успеха в плей-офф, играя таким образом, и сейчас не собираемся меняться», – приводит слова Стэмкоса The Athletic.

Шестой матч серии будет сыгран в Тампе (США) на «Амали-Арене» в ночь на 27 июня, начало – в 3:00 мск.