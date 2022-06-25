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Панин получил диплом об окончании Высшей школы тренеров

Панин получил диплом об окончании Высшей школы тренеров
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин окончил Высшую школу тренеров в Уфе. Фотографию с вручения диплома защитник опубликовал в соцсетях.

При этом в комиссии, которая принимала дипломную работу, был бывший главный тренер московского «Динамо», «Ак Барса», «Автомобилиста» и других клубов КХЛ Владимир Крикунов.

Григорий Панин получил диплом ВШТ

Григорий Панин получил диплом ВШТ

Фото: Соцсети Григория Панина

Отметим, что вместе с Паниным дипломы об окончании ВШТ получили форварды «Спартака» Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев.

Высшая школа тренеров в Уфе – одно из самых популярных мест получения тренерской профессии среди российских хоккеистов. Ранее уфимскую ВШТ окончили известные по выступлениям в КХЛ Никита Щитов, Ефим Гуркин, Владимир Жарков, Денис Толпеко, Евгений Чесалин и другие игроки.

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