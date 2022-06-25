Daily Faceoff включил Могильного в число претендентов на попадание в Зал славы в 2022 году

Авторитетное издание Daily Faceoff считает, что знаменитый форвард Александр Могильный может быть введён в Зал хоккейной славы в этом году.
«Могильный был не только первым советским игроком, сбежавшим в НХЛ, но и среди игроков, сыгравших не менее 900 встреч за карьеру, у него второе место по среднему количеству очков за один матч из списка тех, кто ещё не включён в Зал славы. По таланту он давно заслуживает этого, он дважды входил во вторую команду звёзд по итогам сезона и стал одним из лидеров лиги со своими 76 голами в сезоне-1992/1993», – пишет Daily Faceoff.
Отборочный комитет соберётся 27 июня и объявит имена тех, кто войдёт в Зал славы в 2022 году. Среди других кандидатов, по мнению издания – Даниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Род Бриндамор и Даниэль Альфредссон.
Последним россиянином, который был введён в Зал хоккейной славы, стал легендарный защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов.
- 25 июня 2022
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